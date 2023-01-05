05 Oca 2023 - 16:44- Gündem G: 05 Oca 2023 - 16:50

Eseroğlu: “Kuş sevgisi insanları kötü alışkanlıklardan uzak tutar”

5 Ocak Dünya Kuş Günü kutlamaları kapsamında bir mesaj yayınlayan Kocaeli Ornitoloji Derneği’nin genç ve başarılı başkanı Burak Eseroğlu, “Kanarya üretiminde kuşların yumurtadan çıkmasından yarışmaya katılarak ödül almasına kadar geçen süreç çok güç, zor ve bir o kadar da keyiflidir” dedi
Eseroğlu: “Kuş sevgisi insanları kötü alışkanlıklardan uzak tutar” mask
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ESEROĞLU: “YARIŞLAR EN MUTLU GÜNLERDİR”

Eseroğlu açıklamasında “Yarışmalar tüm kuşçular için en mutlu oldukları zamanlardır. Kocaeli Ornitoloji Derneği, Marmara Bölgesinin en güçlü derneğidir. Ayrıca federasyonun kurucu üyesiyiz ve şu an federasyona bağlı 126 dernek ve 60 bin üyesi var” diye konuştu. Eseroğlu’nun açıklamaları şöyle: “Ülke olarak da çok güçlüyüz, önceden kanaryaları ithal ederken şimdi üretip ihraç ediyoruz. İhracatımızı daha da arttırabilmemiz için, çok yükselen maliyetlerimiz nedeniyle devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Gençler başta olmak üzere, tüm kuş severleri derneğimize bekleriz” dedi.

05 Oca 2023 - 16:44 - Gündem

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