Eseroğlu: “Kuş sevgisi insanları kötü alışkanlıklardan uzak tutar”

ESEROĞLU: “YARIŞLAR EN MUTLU GÜNLERDİR”

Eseroğlu açıklamasında “Yarışmalar tüm kuşçular için en mutlu oldukları zamanlardır. Kocaeli Ornitoloji Derneği, Marmara Bölgesinin en güçlü derneğidir. Ayrıca federasyonun kurucu üyesiyiz ve şu an federasyona bağlı 126 dernek ve 60 bin üyesi var” diye konuştu. Eseroğlu’nun açıklamaları şöyle: “Ülke olarak da çok güçlüyüz, önceden kanaryaları ithal ederken şimdi üretip ihraç ediyoruz. İhracatımızı daha da arttırabilmemiz için, çok yükselen maliyetlerimiz nedeniyle devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Gençler başta olmak üzere, tüm kuş severleri derneğimize bekleriz” dedi.