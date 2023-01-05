Eseroğlu: “Kuş sevgisi insanları kötü alışkanlıklardan uzak tutar”

ESEROĞLU: “YARIŞLAR EN MUTLU GÜNLERDİR”
Eseroğlu açıklamasında “Yarışmalar tüm kuşçular için en mutlu oldukları zamanlardır. Kocaeli Ornitoloji Derneği, Marmara Bölgesinin en güçlü derneğidir. Ayrıca federasyonun kurucu üyesiyiz ve şu an federasyona bağlı 126 dernek ve 60 bin üyesi var” diye konuştu. Eseroğlu’nun açıklamaları şöyle: “Ülke olarak da çok güçlüyüz, önceden kanaryaları ithal ederken şimdi üretip ihraç ediyoruz. İhracatımızı daha da arttırabilmemiz için, çok yükselen maliyetlerimiz nedeniyle devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Gençler başta olmak üzere, tüm kuş severleri derneğimize bekleriz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.