05 Oca 2023 - 17:01- Spor G: 06 Oca 2023 - 09:30

İşte o gurbetçi santrfor

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta yer alan temsilcimiz Kocaelispor transfer çalışmalarına hız kattı.
İşte o gurbetçi santrfor mask

Temsilcimiz Kocaelispor, Ratingen 04/19 takımında oynayan Türk asıllı Alman santrfor Samed Yeşil ile ilgileniyor. Şu an gözden çıkarılmış değil. Ancak diğer adaylarında durumuyla ilgilendiğimiz için şu an Samed Yeşil askıya alınmış durumda. 

Samed Yeşil kimdir?

Futbola doğduğu kentin takımlarından CFR Links'te başlayıp, sonra BV 04 Düsseldorf'ta başladı. 2005'te 11 yaşındayken Bayer 04 Leverkusen'e transfer oldu. 2008-09 sezonunda U-17 takımında forma giymeye başladı. Sonraki sezon bölgesel U-17 liginin şampiyonu olurlarken, Yeşil 13 gol kaydetti ve takımının en golcü ikinci ismi oldu. Almanya finalinde forma giydi ancak uzatmalarda şampiyonluğu kaybettiler. Sonraki sezon ise 14 maçta 22 gol atıp, kadronun en golcü ismiydi. 2010-11 sezonunda U-19 takımına yükseldi. Burada da bir bölgesel lig şampiyonluğu gördü ancak Almanya yarı finallerinde elendiler. Sonraki sezon da bu takımda forma giymeye devam etti. 23 maçta 19 golle gol kralı oldu.
# Kocaelispor

05 Oca 2023 - 17:01 - Spor

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Yorumlar

(4)
04

Bir - Ben 18ysdinda iken 20macta 35golum vardı ama sonra olmadı, örnekleri çok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ocak 09:38
03

Derinceli - Bu çocuk şu anda fabrikada işçi olarak çalışıyor. FM oynayarak transfer yapmayın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ocak 08:10
01

41k - Sürekli isim var icraat yok bu yurt dışı sevdası nedir kardeşim hiçmi akıllanmıyorsunuz kim izlemiş nerde görmüş bu adamı Allah aşkına dibinizdeki ozan solu almadınız Ömer şişmanoğlunu getirin iş bitsin

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 05 Ocak 19:23
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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