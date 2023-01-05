İşte o gurbetçi santrfor

Temsilcimiz Kocaelispor, Ratingen 04/19 takımında oynayan Türk asıllı Alman santrfor Samed Yeşil ile ilgileniyor. Şu an gözden çıkarılmış değil. Ancak diğer adaylarında durumuyla ilgilendiğimiz için şu an Samed Yeşil askıya alınmış durumda.

Samed Yeşil kimdir?

Futbola doğduğu kentin takımlarından CFR Links'te başlayıp, sonra BV 04 Düsseldorf'ta başladı. 2005'te 11 yaşındayken Bayer 04 Leverkusen'e transfer oldu. 2008-09 sezonunda U-17 takımında forma giymeye başladı. Sonraki sezon bölgesel U-17 liginin şampiyonu olurlarken, Yeşil 13 gol kaydetti ve takımının en golcü ikinci ismi oldu. Almanya finalinde forma giydi ancak uzatmalarda şampiyonluğu kaybettiler. Sonraki sezon ise 14 maçta 22 gol atıp, kadronun en golcü ismiydi. 2010-11 sezonunda U-19 takımına yükseldi. Burada da bir bölgesel lig şampiyonluğu gördü ancak Almanya yarı finallerinde elendiler. Sonraki sezon da bu takımda forma giymeye devam etti. 23 maçta 19 golle gol kralı oldu.