AFYON’U OLCAY ŞAHAN UYANDIRDI KÖRFEZ KAYMAĞINI YEDİ: 3-2

İLK YARIDA ÖNE GEÇTİK AMA…

Maçın henüz 12.dakikasında Samet Ali Kaya, Kocaelispor’u öne geçiren golü attı. Bu golün ardından toparlanan Afyon, şoku atlattıktan sonra ünlü yıldız Olcay Şahan’ın 32.dakikadaki golüyle eşitliği sağladı: 1-1. 36.dakikada ünlü yıldız yine sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Yarı böyle sona erdi.

İKİNCİ YARI COŞTUK…

Kocaelispor maçın ikinci yarısında adeta coştu. Ancak bir türlü beraberliği bulamayan Yeşil Siyahlılar, Okan Eken'in 80.dakikada attığı golle durumu 2-2' ye getirdi. Maç böyle bitecek diye beklenirken son sözü 88’de golcümüz Cem Ekinci söyledi ve Kocaelispor üçüncü hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.

KÖRFEZ YARIN SON ÖZEL MAÇINI POLONYA TAKIMI KORONA KİELCE İLE OYNAYACAK

Antalya kampının sonuna gelen Kocaelispor, yarın son hazırlık maçını Polonya Ekstraklasa liginin ünlü takımı Korona Kielce ile oynayacak. Yeşil Siyahlılar yarın 14.00'te bu maçı oynadıktan sonra kente dönecek. Lider, 15 Ocak’ta Kırklareli deplasman maçıyla sezonun ikinci yarısına başlayacak. Bu maçta ideal kadro sahaya çıkacak ve bu karşılaşma lig öncesi en ciddi bir ölçü olacak.