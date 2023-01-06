Bizimköy, Türkiye ekonomisine 10 milyon Euro katkı sağladı

Kocaeli Sanayi Odası tarafından 2006 yılında kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde 100 engelli tarafından üretilen konfeksiyon ürünleri, 10 yıldır aralarında ABD, Japonya, Hollanda ve Almanya'nın da olduğu dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç ediliyor.

700-800 BİN ADET ÜRÜN

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'ndekonfeksiyon grubunda üretilen ürünlerin yüzde 95'i fason iş ortağıtarafından ihraç ediliyor. Buradan da ülkemize yaklaşık 10 milyon Euro (200 milyon TL) katma değer sağlanıyor. Üretim merkezinden toplamda 700-800 bin adet ürün çıkıyor.