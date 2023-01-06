06 Oca 2023 - 00:00- Ekonomi G: 06 Oca 2023 - 08:54

Bizimköy, Türkiye ekonomisine 10 milyon Euro katkı sağladı

Kocaeli Sanayi Odası tarafından kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi,konfeksiyon grubunda üretilip ihraç edilen ürünlerden yaklaşık 10 milyon Euro gelir elde etti
Bizimköy, Türkiye ekonomisine 10 milyon Euro katkı sağladı mask
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Kocaeli Sanayi Odası tarafından 2006 yılında kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde 100 engelli tarafından üretilen konfeksiyon ürünleri, 10 yıldır aralarında ABD, Japonya, Hollanda ve Almanya'nın da olduğu dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç ediliyor.

700-800 BİN ADET ÜRÜN

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'ndekonfeksiyon grubunda üretilen ürünlerin yüzde 95'i fason iş ortağıtarafından ihraç ediliyor. Buradan da ülkemize yaklaşık 10 milyon Euro (200 milyon TL) katma değer sağlanıyor. Üretim merkezinden toplamda 700-800 bin adet ürün çıkıyor.

06 Oca 2023 - 00:00 - Ekonomi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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