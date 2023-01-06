Bizimköy, Türkiye ekonomisine 10 milyon Euro katkı sağladı

Kocaeli Sanayi Odası tarafından 2006 yılında kurulan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde 100 engelli tarafından üretilen konfeksiyon ürünleri, 10 yıldır aralarında ABD, Japonya, Hollanda ve Almanya'nın da olduğu dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç ediliyor.
700-800 BİN ADET ÜRÜN
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'ndekonfeksiyon grubunda üretilen ürünlerin yüzde 95'i fason iş ortağıtarafından ihraç ediliyor. Buradan da ülkemize yaklaşık 10 milyon Euro (200 milyon TL) katma değer sağlanıyor. Üretim merkezinden toplamda 700-800 bin adet ürün çıkıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Arnavut Hasanağa - Helal olsun KSO'ya ve Bizimköy'e
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.