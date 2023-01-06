O belediyedeki müdür taciz suçundan uzaklaştırıldı

İzmit Belediyesi’nde birim müdürü olarak görev yapan C.T.Ş., iddiaya göre 2020 yılında belediyede göreve başlayan ve yardımcısı olan M.E. ile ilişki yaşamaya başladı. Yaklaşık 1 yıl devam eden ilişki sona erdi.
Ayrılma kararının ardından iddiaya göre, birim müdürü C.T.Ş., eski sevgilisi M.E.’yi taciz edip, psikolojik şiddet uyguladı. M.E., C.T.Ş. hakkında şikayetçi olurken, soruşturma başlatıldı. Olayın belediye yetkilileri tarafından öğrenilmesinin ardından idari soruşturma da başlatıldı. C.T.Ş. hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İzmit Belediyesi adına yazılı açıklama yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Çolakoğlu, kadına yönelik şiddete taviz verilmeyeceğini ifade ederek, “İzmit Belediyesi olarak asla ve asla taviz vermeyeceğimiz kadına şiddet olayıyla ilgili olarak; kadın personeli taciz ettiği iddiasını öğrendiğimiz belediyemizde görevli müdür hakkında soruşturma başlatılmış ve ilgili müdür soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştır” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hak - BAŞLIĞI OKUDUĞUM AN YA AK PARTİLİ YADA UZANTISI MHPLİ DİR DEDİM ÇÜNKÜ BÖYLESİ PİS İĞRENÇ İŞLER ONLARDAN ÇIKAR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.