Kaza, saat 21.30 sıralarında Darıca Millet Bahçesi içerisindeki arazide meydana geldi. Kerem E. yönetimindeki 41 LN 908 plakalı otomobil, arazide bulunan beton künke çarparak motor kısmından alev aldı. Kerem E. ve beraberindeki 4 kişi otomobilden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından sürücü Kerem E. ve beraberinde bulunan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
06 Oca 2023 - 09:40- Asayiş Güncelleme: 06 Oca 2023 - 09:42
Kaza yapan otomobil alev alev yandı
Darıca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil beton künke çarptıktan sonra alev alev yandı. Kazada yaralanan olmazken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.