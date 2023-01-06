Bedelli askerlik ücreti dudak uçuklattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı orana göre, 2023 yılında bedelli askerlik ücreti 93 bin 258 lira olacak.

Memur ve emeklilerin 2023 yılı zamlarının belli olmasının ardından, memur aylık katsayısı da netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesine göre, 2023 yılı için aylık katsayı 0.388581 olarak belirlendi. Bu katsayıdan hesaplanan bedelli askerlik ücreti de ocak-temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258 lira olarak belirlenmiş oldu. Bedelli askerlik ücretinin, Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasıyla kesinleşmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca, 1 Ocak 2023 itibarıyla işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı da 17 bin 904 lira 62 kuruş olacak.

(Milliyet)