Ulaşımpark çalışanının vicdanı Bolu’daki köpeği hayata bağladı

Ulaşımpark’ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer Ayhan, Başiskele’de ikamet ediyor. Geçen hafta Bolu Gerede’de açlıktan ölmek üzere olan bir sokak köpeğinin fotoğrafı ile karşılaştığını gazetemize anlatan Ayhan, köpeğin aylarca sadece kuru ekmek ile hayatta kaldığını ve ayağa kalkamadığını öğrendiğini belirtti. 3 gün boyunca köpeği birilerinin almasını beklediğini ifade eden Ayhan, “3 gündür köpeği alan olmadı. İş başa düştü deyip Bolu’ya gittim, aldım köpeği. Karaciğer değerleri düşük çıktı. Şimdi özel veteriner mamayla besleniyor. Onu koruma altına aldım ve aç günlerini unutturmaya, toparlamaya çalışıyorum. Eski hayatından hiçbir şey hatırlamasın istiyorum. Vatandaşlarımızı da soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına karşı biraz daha duyarlı davranmaya davet ediyorum” dedi.