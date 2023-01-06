06 Oca 2023 - 10:09- Yaşam G: 06 Oca 2023 - 11:29

Ulaşımpark çalışanının vicdanı Bolu’daki köpeği hayata bağladı

Başiskele’de ikamet eden ve Ulaşımpark’ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer Ayhan, Bolu Gerede’de açlıktan ölmek üzere olan sokak köpeğine gösterdiği şefkat ile köpeği hayata bağlarken görenlerin de takdirini topladı
Ulaşımpark çalışanının vicdanı Bolu’daki köpeği hayata bağladı mask
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Ulaşımpark’ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Ömer Ayhan, Başiskele’de ikamet ediyor. Geçen hafta Bolu Gerede’de açlıktan ölmek üzere olan bir sokak köpeğinin fotoğrafı ile karşılaştığını gazetemize anlatan Ayhan, köpeğin aylarca sadece kuru ekmek ile hayatta kaldığını ve ayağa kalkamadığını öğrendiğini belirtti. 3 gün boyunca köpeği birilerinin almasını beklediğini ifade eden Ayhan, “3 gündür köpeği alan olmadı. İş başa düştü deyip Bolu’ya gittim, aldım köpeği. Karaciğer değerleri düşük çıktı. Şimdi özel veteriner mamayla besleniyor. Onu koruma altına aldım ve aç günlerini unutturmaya, toparlamaya çalışıyorum. Eski hayatından hiçbir şey hatırlamasın istiyorum. Vatandaşlarımızı da soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına karşı biraz daha duyarlı davranmaya davet ediyorum” dedi.
# Başiskele

06 Oca 2023 - 10:09 - Yaşam

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