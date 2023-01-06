CHP’den memur ve emekli zamlarına 81 ilde tepki

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) 81ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı basın açıklamasını Kocaeli’de CHP İl Başkanı Bülent Sarı, yönetimiyle birlikte İzmit Sabri Yalım Parkı’nda gerçekleştirdi. Açıklamada memur ve emekli zammını eleştirdi. Sürekli yükselen enflasyon nedeniyle memur ve emekli zammının yetersiz olduğunu vurgulayan Sarı, “Saray rejimi son haftalarda enflasyonun belinin kırıldığını söylüyor. Ama TÜİK’in açıkladığı veriler sonrası yapılan zam memur ve emeklinin hakkı değil. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası emekliye yüzde 5 zam daha yapıldı ama tabi ki bu da yetersiz.” şeklinde konuştu.

‘TÜİK’İN MAKYAJLI VERİLERİ’

TÜİK’in verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Sarı, “TÜİK’in açıkladığı sahte enflasyon verileri sonrası yapılan 30’luk zam çok yetersizdir. Bu zam TÜİK’in makyajlı verilerinin ardından Erdoğan’ın müjde diye verdiği zam açıklaması tabi ki yetersizdir. Saray abartı haline getirdiği tüm verileri adım adım asgari ücret seviyesine getirmektedir. Memur aylığı asgari ücretin 1,43 katına kadar gerilemiş durumda.” ifadelerini kullandı.

‘4 MİLYON VATANDAŞ DUL YETİM MAAŞI ALIYOR’

Milyonlarca insanın yetim maaşı aldığını ifade eden Sarı, “SGK’nın son verilerine göre 4 milyon civarı vatandaş dul ve yetim aylığı almaktadır. Bu sefalet durumları ortadayken Sayın Erdoğan utanmadan en düşük emekli aylığı 5 bin 500 lira demiştir. 5 bin 500 TL ile kim geçinebilir? Hiçkimse… Saray ülkenin olması gereken asgari ücreti reva görürken 5’li çeteye her şeyi seren iktidar, memura emekliye zam adı altında muhtaç hale getiriyor.” ifadelerini kullandı.

‘SANDIK GÜNÜ BUNA SON VERECEĞİZ’

Düzenin seçim günü değişeceğini vurgulayan Sarı, “Kendi emeklisine, çalışanına, memurlarımıza, taşerondan kadroya geçen işçilerimiz bugün ya Kemal Bey olmasa diyorlar. Kemal Bey her birinize söz veriyor. İktidara gelir gelmez en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız. Emekçinin emeklinin veri kayıplarını telafi edeceğiz. Emekli yoksulluğuna son vereceğimiz düzeni, gelecek sandıkla hep birlikte belirleyeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.