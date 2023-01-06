Op. Dr. Necati Tan evinde ölü bulundu

Gebze Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan ve halen Pendik Yüzyıl Hastanesi’nde çalışan Op. Dr. Necati Tan Tuzla’daki evinde ölü bulundu
Halen Pendik Yüzyıl Hastanesi’nde görev yapan, aslen Kütahyalı olan 55 yaşındaki Tan’ın vefatı ile çalışma arkadaşları ve sevenleri adeta yasa boğuldu. Tan’ın cenazesi bugün Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Gebze Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan ve halen Pendik Yüzyıl Hastanesi’nde çalışan Op. Dr. Necati Tan Tuzla’daki evinde ölü bulundu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.