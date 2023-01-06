06 Oca 2023 - 14:45- Asayiş G: 06 Oca 2023 - 17:24

Op. Dr. Necati Tan evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin tanınan ve sevilen hekimlerinden Op. Dr. Necati Tan 55 yaşında vefat etti.
Op. Dr. Necati Tan evinde ölü bulundu mask

Gebze Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzun yıllar görev yapan ve halen Pendik Yüzyıl Hastanesi’nde çalışan Op. Dr. Necati Tan Tuzla’daki evinde ölü bulundu

Halen Pendik Yüzyıl Hastanesi’nde görev yapan, aslen Kütahyalı olan 55 yaşındaki Tan’ın vefatı ile çalışma arkadaşları ve sevenleri adeta yasa boğuldu. Tan’ın cenazesi bugün Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
# eğitim, Darıca

06 Oca 2023 - 14:45 - Asayiş

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