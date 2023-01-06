Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 adet Volkswagen Caravella marka araç satılacak

Aracın, hizasında belirtilen tarih ve saatte; Hurda veya İhtiyaç Dışı Malzeme ve Araçların Satışı Talimatı (T-340-03) gereği Pazarlık Usulü ile İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacak

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