06 Oca 2023 - 14:55- Gündem G: 06 Oca 2023 - 15:04

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 adet Volkswagen Caravella marka araç satılacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 adet Volkswagen Caravella marka araç satılacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 adet Volkswagen Caravella marka araç satılacak mask

Aracın, hizasında belirtilen tarih ve saatte; Hurda veya İhtiyaç Dışı Malzeme ve Araçların Satışı Talimatı (T-340-03) gereği Pazarlık Usulü ile İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacak

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06 Oca 2023 - 14:55 - Gündem

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