O firmada sözleşmeli 154 işçi kadroya geçti

Kartepe üretim yapan Prometeon fabrikasında çalışan 154 geçici işçi kadroya alındı. Büyüme kararı alan ve ÇED toplantısını yapan Prometeon, 7 yılda 4 milyar 926 milyon 784 bin liralık yatırım yaparak üretimini yıllık 209 bin ton lastiğe çıkarmayı hedefliyor. ÇED süreci devam eden proje çini de hazırlıklarını yapan Prometeon, yeni yatırımı ile ortaya koyduğu hedef doğrultusunda işçi alımını sürdürecek.
ALIMLAR DEVAM EDECEK
Türkiye’de lastik üretimi noktasında en büyük üreticilerden biri olan Prometeon fabrikası her yıl olduğu gibi 2022 yılının nisan ayında geçici işçi alımı yaptı. Yapılan alımlarda 6 aylık çalışma sürecini dolduran işçilerin 154’ü kadroya alındı. Kadroya alınan işçiler kadrolu olarak iş başı yaparken, firmanın yeni yapacağı yatırım doğrultusunda işçi alımlarını sürdüreceği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.