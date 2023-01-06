O firmada sözleşmeli 154 işçi kadroya geçti

Kartepe üretim yapan Prometeon fabrikasında çalışan 154 geçici işçi kadroya alındı. Büyüme kararı alan ve ÇED toplantısını yapan Prometeon, 7 yılda 4 milyar 926 milyon 784 bin liralık yatırım yaparak üretimini yıllık 209 bin ton lastiğe çıkarmayı hedefliyor. ÇED süreci devam eden proje çini de hazırlıklarını yapan Prometeon, yeni yatırımı ile ortaya koyduğu hedef doğrultusunda işçi alımını sürdürecek.

ALIMLAR DEVAM EDECEK

Türkiye’de lastik üretimi noktasında en büyük üreticilerden biri olan Prometeon fabrikası her yıl olduğu gibi 2022 yılının nisan ayında geçici işçi alımı yaptı. Yapılan alımlarda 6 aylık çalışma sürecini dolduran işçilerin 154’ü kadroya alındı. Kadroya alınan işçiler kadrolu olarak iş başı yaparken, firmanın yeni yapacağı yatırım doğrultusunda işçi alımlarını sürdüreceği belirtildi.