06 Oca 2023 - 15:22- Ekonomi G: 06 Oca 2023 - 15:24

OGM, 1128 orman muhafaza memuru alacak
OGM, 1128 orman muhafaza memuru alacak mask

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1.128 orman muhafaza memuru alınacak.

06 Oca 2023 - 15:22 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.135.935 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bizimköy, Türkiye ekonomisine 10 milyon Euro katkı sağladı mask
Bizimköy, Türkiye ekonomisine 10 milyon Euro katkı sağladı
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? mask
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Emekliler, seyyanen zam istiyor! mask
Emekliler, seyyanen zam istiyor!
Kartepe Teleferik projesi hızla ilerliyor mask
Kartepe Teleferik projesi hızla ilerliyor
Kış geldi, turşuya rağbet arttı mask
Kış geldi, turşuya rağbet arttı
Kadın sürücüler bu habere çok sevinecek mask
Kadın sürücüler bu habere çok sevinecek
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL