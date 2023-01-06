OGM, 1128 orman muhafaza memuru alacak

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1.128 orman muhafaza memuru alınacak.