06 Oca 2023 - 15:33- Teknoloji G: 06 Oca 2023 - 16:39

Gençlere siber güvenlik eğitimi

Turkcell ile üniversite öğrencileri ‘zafiyet avcısı’ oluyor. Turkcell, Üniversiteler Zafiyet Avcılığı Programı (Unibounty) yarışması ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine deneyim kazanma fırsatı sunuyor.
Gençlere siber güvenlik eğitimi mask

Siber güvenlik uzmanlarının gelişimine katkı sağlayan program kapsamında, Türkiye’de üniversitelere yönelik ilk kez ‘zafiyet avcılığı’ (bugbounty) yarışmaları gerçekleştiriliyor. Turkcell, bu programla tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini siber güvenlik alanında eğitmeyi ve desteklemeyi amaçlıyor. Yüksek katılımın beklendiği Unibounty’nin uzun dönemli bir program olması ve başvuru rakamlarına göre eğitimin sürekliliği hedefleniyor. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, üniversite öğrencilerine uygulamalı deneyimler kazandırarak bilgilerini pekiştirmeyi ve onları iş hayatına hazırlamayı önemsediklerini söyledi.
# türkiye

06 Oca 2023 - 15:33 - Teknoloji

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