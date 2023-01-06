Siber güvenlik uzmanlarının gelişimine katkı sağlayan program kapsamında, Türkiye’de üniversitelere yönelik ilk kez ‘zafiyet avcılığı’ (bugbounty) yarışmaları gerçekleştiriliyor. Turkcell, bu programla tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini siber güvenlik alanında eğitmeyi ve desteklemeyi amaçlıyor. Yüksek katılımın beklendiği Unibounty’nin uzun dönemli bir program olması ve başvuru rakamlarına göre eğitimin sürekliliği hedefleniyor. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, üniversite öğrencilerine uygulamalı deneyimler kazandırarak bilgilerini pekiştirmeyi ve onları iş hayatına hazırlamayı önemsediklerini söyledi.
06 Oca 2023 - 15:33- Teknoloji Güncelleme: 06 Oca 2023 - 16:39
Gençlere siber güvenlik eğitimi
Turkcell ile üniversite öğrencileri ‘zafiyet avcısı’ oluyor. Turkcell, Üniversiteler Zafiyet Avcılığı Programı (Unibounty) yarışması ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine deneyim kazanma fırsatı sunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.