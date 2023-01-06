06 Oca 2023 - 15:39- Ekonomi G: 06 Oca 2023 - 15:42

350 vergi müfettiş yardımcısı alınacak

İlan. gov. tr'de yer alan ilana göre 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek.

350 vergi müfettiş yardımcısı alınacak mask

Başvuru yapacakların ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremeyecek.
# kamu

06 Oca 2023 - 15:39 - Ekonomi

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