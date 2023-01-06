SANTRFOR TAMAM SIRA 6 NUMARADA

ADAY ÇOK AMA…
Kocaelispor acele bir 6 numara arıyor. Yeşil Siyahlılar, santrfor konusunda Erdem Çetinkaya, Emir Kaan, Samed Yeşil arasında sıkı bir trafik sağlayan yönetim kurulu, 2 yıldır peşinde olduğu Ömer Şişmanoğlu transferinde, ünlü futbolcunun Denizli’de kalması nedeniyle sezon sonuna kadar geri adım attı.
BUGÜN YARIN BİTECEK
Başkan Engin Koyun, 6 numara transferiyle bizzat ilgilenirken, son ana kadar birçok aday üzerinde yoğunlaşmıştı. Mehmet Taş’ın yerine aranan isim konusunda birçok menajerden öneriler geldi. Gazetemiz baskıya girerken henüz bu isim netleşmemişti. Yeteneği konusunda kafalarında soru işareti bulunan yönetim kurulu, gurbetçi Samed Yeşil’i yeniden gündemine aldı.
ERDEM ÇETİNKAYA ÖNDE
Emre Nefiz dışında henüz resmi bir transfer yapmayan yönetim, listedeki isimler için nakit arayışını sürdürürken, geçen yılın 2.Lig gol kralı Erdem Çetinkaya’nın transferinde ilerleme kaydedildi. Kasımpaşa’nın futbolcusu olan ve sezonun ilk yarısını Bodrumspor’da kiralık olarak geçiren 2001 doğumlu Erdem ile her konuda anlaşıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.