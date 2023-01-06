06 Oca 2023 - 15:42- Spor G: 06 Oca 2023 - 16:36

SANTRFOR TAMAM SIRA 6 NUMARADA

Yeşil Siyahlılar Erdem Çetinkaya transferini de bitirmek üzere. Son bir hamleyle “6” numara alınacak; aday çok, imza an meselesi
SANTRFOR TAMAM SIRA 6 NUMARADA mask
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ADAY ÇOK AMA…

Kocaelispor acele bir 6 numara arıyor. Yeşil Siyahlılar, santrfor konusunda Erdem Çetinkaya, Emir Kaan, Samed Yeşil arasında sıkı bir trafik sağlayan yönetim kurulu, 2 yıldır peşinde olduğu Ömer Şişmanoğlu transferinde, ünlü futbolcunun Denizli’de kalması nedeniyle sezon sonuna kadar geri adım attı.

BUGÜN YARIN BİTECEK

Başkan Engin Koyun, 6 numara transferiyle bizzat ilgilenirken, son ana kadar birçok aday üzerinde yoğunlaşmıştı. Mehmet Taş’ın yerine aranan isim konusunda birçok menajerden öneriler geldi. Gazetemiz baskıya girerken henüz bu isim netleşmemişti. Yeteneği konusunda kafalarında soru işareti bulunan yönetim kurulu, gurbetçi Samed Yeşil’i yeniden gündemine aldı.

ERDEM ÇETİNKAYA ÖNDE

Emre Nefiz dışında henüz resmi bir transfer yapmayan yönetim, listedeki isimler için nakit arayışını sürdürürken, geçen yılın 2.Lig gol kralı Erdem Çetinkaya’nın transferinde ilerleme kaydedildi. Kasımpaşa’nın futbolcusu olan ve sezonun ilk yarısını Bodrumspor’da kiralık olarak geçiren 2001 doğumlu Erdem ile her konuda anlaşıldı.
# Kocaelispor

06 Oca 2023 - 15:42 - Spor

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