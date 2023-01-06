Derince'den kötü prova

SAPANCASPOR İLK DEVREDE 3 GOL BULDU
TFF 3. Lig, 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, Antalya kampında, son dönemlerin forma ekibi, TFF3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden kardeş Sapancaspor ile karşılaştı. Antalya Grand Park Otel Sahası'nda oynanan karşılaşmaya Sapancaspor hızlı başladı. İlk yarıda Abdurrahman ile 2, Talha ile 1 gol bulan yeşil beyazlılar, soyunma odasına 3-0 önde girdi.
KELEŞ GOLÜ ATTI AMA…
İkinci yarıda sarı lacivertli temsilcimiz Belediye Derince Ahmet Keleş ile golü buldu. Ahmet'in attığı şık gol temsilcimize yetmedi. Belediye Derincespor, maçı 3-1 Kaybetti. Sarı Lacivertliler 2. hazırlık müsabakasını yarın, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden, Velimeşe Ergenespor ile oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.