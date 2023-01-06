06 Oca 2023 - 15:53- Spor G: 06 Oca 2023 - 15:59

Derince'den kötü prova

Ligin ikinci yarısı öncesinde Antalya'da kampta bulunan 3.Lig 1.Grup temsilcimiz Belediye Derincespor, hazırlık maçında Sakarya temsilcisi Sapancaspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kaybetti
Derince'den kötü prova mask
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SAPANCASPOR İLK DEVREDE 3 GOL BULDU

TFF 3. Lig, 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, Antalya kampında, son dönemlerin forma ekibi, TFF3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden kardeş Sapancaspor ile karşılaştı. Antalya Grand Park Otel Sahası'nda oynanan karşılaşmaya Sapancaspor hızlı başladı. İlk yarıda Abdurrahman ile 2, Talha ile 1 gol bulan yeşil beyazlılar, soyunma odasına 3-0 önde girdi.

KELEŞ GOLÜ ATTI AMA…

İkinci yarıda sarı lacivertli temsilcimiz Belediye Derince Ahmet Keleş ile golü buldu. Ahmet'in attığı şık gol temsilcimize yetmedi. Belediye Derincespor, maçı 3-1 Kaybetti.  Sarı Lacivertliler 2. hazırlık müsabakasını yarın, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden, Velimeşe Ergenespor ile oynayacak.

06 Oca 2023 - 15:53 - Spor

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