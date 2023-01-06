Kocaeli halkının % 61’i oturduğu konutun sahibi

Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu "0" ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin "nüfus ve konut sayımı" yapmalarını önermekte. Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtlara dayalı "Nüfus ve Konut Sayımı (NKS), 2021" gerçekleştirildi. NKS, 2021, referans tarihi 31 Aralık 2021 olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile aynı referans tarihine sahip olup sayımın temel sonuçlarını ADNKS verileri oluşturmakta.

BİLGİ EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK

Bununla birlikte nüfus ve konut sayımı kapsamında yer alan bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek için TÜİK tarafından Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması (BKNA), 2021" gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmanın örneklem yapısı, il düzeyinde tahmin üretecek ve ADNKS ile ilişkilendirilebilecek bir şekilde tasarlandı.

İKİ KATLI BİNALARDA YAŞAMAK

Türkiye'deki hane halklarının %17,3'ünün 2 katlı, %14,4'ünün 5 katlı, %13'ünün 6 katlı ve %11,7'sinin tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hane halklarının oranı ise % 9,5 oldu. Kocaeli’de hane halklarının %24,7'sinin 3 katlı, %22,5'inin 4 katlı, %17,8'i ise 6 katlı ve üzeri binalarda ikamet ettiği görüldü.

ASANSÖR OLMAYAN BİNA

Hane halklarının %46,4'ünün asansör bulunan, %53,6'sının ise asansör bulunmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü. Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hane halklarının %23,2'sinin binalarında asansör olmadığı görüldü. Bununla birlikte hane halklarının %43'ü otopark bulunan binalarda ikamet ederken, %57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.

2021 YILI SONRASI BİNALAR

Hane halklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, %30,9'unun 1981-2000, %28,1'inin 2011-2021, %19,3'ünün 2001-2010 yılları arasında, %12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği görüldü. Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, %60,7'sinin oturduğu konutun sahibi olan, %27,6'sının kiracı olan, %8,4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve %0,9'unun da lojmanda oturan hane halklarından oluştuğu görüldü. Kocaeli’de Hane halklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, % 61,6'sının oturduğu konutun sahibi olan, % 28,6'sının kiracı olan, % 9,1'inin diğer, % 0,7'sinin bilinmeyen olduğu görüldü.

HANE HALKI 4 ODALI KONUTLAR

Hane halklarının konuttaki oda sayısına göre dağılımı incelendiğinde, %47,5'inin 4 odalı, %38,6'sının 3 odalı, %6,3'ünün 2 odalı, %0,3'ünün 1 odalı ve %1,4'ünün ise 6 ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan 4 kişilik hane halklarının %52'sinin 4 odalı, %36'sının 3 odalı ve %7,1'inin ise 5 odalı hanelerde ikamet ettiği görüldü.

TEK ÇEKİRDEKLİ AİLELER

Hane halkı tipine göre ikamet edilen konutun oda sayısı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin %43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda, tek çekirdek aileden oluşan hanelerin %50,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü. Diğer yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerin %49,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerin ise %43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda yaşadığı görüldü.

BORULU SU SİSTEMİ HANELER

İkamet ettiği konutunun içinde borulu su sistemi olan hane halklarının oranı %99,4, tuvalet bulunan %96,6 ve konutunda banyo bulunan hane halklarının oranı ise %98,8 oldu. Hane halklarının yaşadığı konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, %47,7 ile kat kaloriferinin ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu sırasıyla %35 ile soba ve %11,2 ile merkezi kalorifer izledi. Hane halklarının ikamet ettikleri konutta ısınma amacıyla en çok kullanılan ana yakıt türüne göre dağılımı incelendiğinde, %59,6'sının doğalgaz, %33,5'inin kömür, odun vb. katı yakıt ve %6,2'sinin ise elektrik kullandığı görüldü.