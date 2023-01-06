Kocaelispor'da son prova yarın

KAMPTA 1 YENİLGİ, 2 GALİBİYET ALDI
Kocaelispor, salı günü Kartal Bulvar maçıyla başladığı özel maç serisini bugün noktalıyor, kampı da tamamlıyor. 3.lig takımı bulvar maçında bol sakat vermemek için sık sık oyuncu değiştiren ve 2-0 yenilen 2.Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor, perşembe günü art arda iki 2.Lig takımıyla karşılaştı ve Isparta’yı 2-0 yenerken, Afyon’u gol düellosunda 3-2 mağlup etti.
İDEALE YAKIN KADRO ÇIKACAK
Polonya Ekstraklasa liginde önemli takımlardan biri olan ve Antalya’da kamp yapan Koronca Kielce ile bugün son maçını oynayacak takım, kente dönecek. 15 Ocak Pazar günü Kırklareli karşısında deplasmanda sezonun ikinci yarısına başlayacak Kocaelispor’da teknik direktör Fırat Gül, bugünkü son provada as takımı sahaya sürecek. Bugünkü müsabaka 14.00’te başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.