Kocaelispor'da son prova yarın

KAMPTA 1 YENİLGİ, 2 GALİBİYET ALDI

Kocaelispor, salı günü Kartal Bulvar maçıyla başladığı özel maç serisini bugün noktalıyor, kampı da tamamlıyor. 3.lig takımı bulvar maçında bol sakat vermemek için sık sık oyuncu değiştiren ve 2-0 yenilen 2.Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor, perşembe günü art arda iki 2.Lig takımıyla karşılaştı ve Isparta’yı 2-0 yenerken, Afyon’u gol düellosunda 3-2 mağlup etti.

İDEALE YAKIN KADRO ÇIKACAK

Polonya Ekstraklasa liginde önemli takımlardan biri olan ve Antalya’da kamp yapan Koronca Kielce ile bugün son maçını oynayacak takım, kente dönecek. 15 Ocak Pazar günü Kırklareli karşısında deplasmanda sezonun ikinci yarısına başlayacak Kocaelispor’da teknik direktör Fırat Gül, bugünkü son provada as takımı sahaya sürecek. Bugünkü müsabaka 14.00’te başlayacak.