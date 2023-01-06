06 Oca 2023 - 16:34- Asayiş G: 06 Oca 2023 - 16:35

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı
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İ.T. (67) idaresindeki 41 K 7814 plakalı otomobil, 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi ile Park Caddesi kesişiminde, S.Ç'nin (36) kullandığı 41 AGD 826 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlardan biri, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Yaralanan N.Ç. (35), sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki araca çarparak durabilen otomobilden çıkan yaralı kadının çevredekilerden yardım istemesi yer alıyor.
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06 Oca 2023 - 16:34 AA Kocaeli- Asayiş

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