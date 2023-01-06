Posco Assan’da uzun yılların emekleri ödüllendirildi

2011 yılında faaliyete başlayan Posco Assan’da 2022 yılının son yarısında 5 ve 10. Yılını dolduran çalışanlar için kıdem ödül töreni düzenlendi. Şirkette gerçekleştirilen etkinliğe şirketin üst yönetimi ve tüm çalışanları katılırken, plaket ve hediyeler Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn tarafından plaketleri takdim edildi.

Mükemmel Devamlılık Ödülleri Verildi

Kıdem ödül töreninin ardından operatörler için uygulanmakta olan takdir programı Mükemmel Devamlılık ödülleri 144 çalışana takdim edildi.

Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn: “2022 yılı iş güvenliği konusunda bizim yılımız oldu”

Şirkete uzun yıllar emek veren çalışanları tebrik ederek sözlerine başlayan Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn, “Tüm çalışma arkadaşlarıma yıl boyunca gösterdikleri özverili çalışma için en içten teşekkürlerimi sunarım. 2022 yılını gayretleriniz sayesinde 0 iş kazası ile noktalıyoruz. 2022 yılı iş güvenliği konusunda bizim yılımız oldu. 2023 yılında da aynı özeni göstereceğinize inanıyorum. Yönetim olarak bizler de iş güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alarak sizleri desteklemeye devam edeceğiz. 2023 yılının sizlere ve ailenize sağlık ve mutluluk getirmesini dilerken, yeni yılda daha büyük başarılara birlikte imza atmayı temenni ediyorum” dedi.