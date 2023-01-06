Şehidimizin ismi kütüphanede yaşatılacak

Körfez Halk Eğitim Merkezi içerisinde Şehit Piyade Er Ersin Çöpoğlu’nun isminin verildiği kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi parti ilçe başkanları, şehidin annesi ve yakınları ile davetliler katıldı.
ŞEHİT ANNESİNDEN TEŞEKKÜR
Kurdele kesimi sonrasında Başkan Söğüt ve İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, şehidin annesi Nazmiye Çöpoğlu ile sohbet etti. Nazmiye Çöpoğlu da böyle güzel bir kütüphaneye oğlunun isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti. Protokol üyeleri daha sonra kütüphanenin içerisini ve şehidimizin eşyalarının yer aldığı bölümü gezdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.