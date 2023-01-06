Şehidimizin ismi kütüphanede yaşatılacak

Körfez Halk Eğitim Merkezi içerisinde Şehit Piyade Er Ersin Çöpoğlu’nun isminin verildiği kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi parti ilçe başkanları, şehidin annesi ve yakınları ile davetliler katıldı.

ŞEHİT ANNESİNDEN TEŞEKKÜR

Kurdele kesimi sonrasında Başkan Söğüt ve İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, şehidin annesi Nazmiye Çöpoğlu ile sohbet etti. Nazmiye Çöpoğlu da böyle güzel bir kütüphaneye oğlunun isminin verilmesinden dolayı teşekkür etti. Protokol üyeleri daha sonra kütüphanenin içerisini ve şehidimizin eşyalarının yer aldığı bölümü gezdi.