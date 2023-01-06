KOÜ Denizcilik Fakültesi öğrencileri yat kaptanlığını uygulamalı öğrenecek

KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer ve M/Y Hayat teknesi sahibi Ferhan Emre Kalyon arasında teknenin bağlı olduğu Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi'nde eğitime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Prof. Dr. Esmer, AA muhabirine, denizciler yetiştirmeyi misyon edinen fakültenin uygulamaya yönelik bünyesinde barındırdığı pek çok denizcilik laboratuvar ve simülasyonlarına, yapılan tekne protokolüyle bir yenisinin daha eklendiğini belirtti.
İmzalanan protokolle öğrencilere yat kaptanlığına yönelik uygulamalı eğitimin verilmesinin amaçlandığını vurgulayan Esmer, şu bilgileri paylaştı:
"Fakülte bölümlerinden Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'ne yönelik 499 Grt Yat Kaptanlığı Yeterliliği eğitimi vermeye yetkili olan Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, yapılan protokolle öğrencilerine tekne yapısı, tekne kullanımı, halatlar ve düğümler, manevra, tekne donanım ve ekipmanları, motor bilgisi ve seyir türleri gibi çeşitli eğitimlerin verilmesini planlamaktadır. Böylece öğrencilerin hem deniz hayatını daha yakından görmeleri hem de mesleki bilgi ve tecrübe edinmeleri amaçlanmıştır."
Kalyon da ilçe sakini olarak öğrencilerin eğitimine ve okula destek olmak istediğini belirterek, teknesinin böyle konuda fayda sağlayacak olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.