Olay saat 17:00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan kent Meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre meydan üzerinde ağız kavgası yapan 2 genç kız grubu arasındaki tartışma büyüdü. Taraflar birbirlerine girmesi sonucu S.B.(20) yanında bulunan bıçakla G.B.(15)’yi kalçasından bıçakladı. S.B. olayın ardından kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu esnada meydanda bulunan devriye polis ekibi 100 metre kaçamadan S.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine olay gelen sağlık ekipleri tarafından G.B. Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken S.B. olayın görgü şahitleri polis merkezine götürüldü.
06 Oca 2023 - 18:03- Asayiş Güncelleme: 06 Oca 2023 - 18:14
Genç kızların kavgasında bir kadın kız çocuğunu bıçakladı
İzmit ilçesi Kent Meydanı üzerinde tartışan genç kız grubundan bir kadın 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı. Olayın ardından 100 metre kaçabilen kadın yakalanarak gözaltına alındı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.