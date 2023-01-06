Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde avukattan açıklama, "Paranın takibine bakın, para iz bırakır"

Avukat açıklamasında “Öldürmeye geldiği net, burada bir sıkıntı yok ama olayın farklı faillerinin de çıkma ihtimalleri çok yüksek. Suç örgütü çerçevesinde yapılırsa daha geniş araştırılır. Paranın takibine bakın, para iz bırakır”dedi

Kocaeli’de uzun yıllar Gazetecilik yapan Güngör Arslan, 19 Şubat 2022 tarihinde ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 6’sı tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava 9 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’da Kandıra Adliyesi’nde görülecek. 6’sı tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada karar çıkması beklenirken bugün Güngör Arslan’ın ailesi ve ailenin avukatı Cahit Çiftçi Ses Kocaeli Gazetesi’nde basın mensuplarına dava ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“TELEFONLARIN İMAJI İLK ELE GEÇİRİLDİKTEN SONRA İNCELEMEYE GİTMEMİŞ”

Cahit Çiftçi açıklamalarında “Dijital inceleme raporu var, kamuoyunu ilgilendiren bir rapor var. Savcılık aşamasında neden etkin soruşturma yapılmadığının kısmen sonuçları olduğuna inanıyoruz. Savcı mütalaasında. E.K., B.P., R.Ö. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğer kişilerde de ufak tefek suçlardan cezalandırma istedi. Bizim de beklediğimiz mütalaa oldu. Karar ne çıkacak tahminimiz var ama sonucunu orada göreceğiz. İlginç olan bir önceki celseden kısa bir süre önce gelen inceleme raporunda çok ilginç bilgiler var. Neden geç geldi? E.K. ile ilişkili olan S.Ö. ile telefonların imajı ilk ele geçirildikten sonra incelemeye gitmemiş. Zannediyorum bu eksiklikler sonradan tamamlandı.

“İŞİN İÇİNDE SAVCI, EMNİYET MÜDÜRÜ, SİYASİ YAKINLARI VAR”

3 şubat 2022’de E.K. hakkındaki linkini H.I.’ya gönderiyor. AKP Kocaeli Milletvekilinin yeğeni diye biliyorum. Y.P.’ye gönderiyor. Gönderirken ‘altında yorumlar var, bunlarla ilgili hakaretler var, senin de görmen gerekiyor’ diyor. Savcı bilgi sahibi olarak çağırması lazım. S.Ö., TEM, emniyet müdürlüğü yapmış birisi. Basın danışmanı gibi sürekli iletişim halinde. 9’unda ‘bir TV kanalı satıldı mı’ diye haber çıkıyor. Haber içeriğinde de zaten alanın MHP’ye yakın isim diyor. Bir yerde anladığım kadarıyla E.K.’yı işaret ediyor. S.Ö. haber öncesinde mesajlar atıyor. Adliye ayağında işi takip eden A. isimli savcı. Bunların hepsi dosyalarda çıktı, öncesinde yoktu. Biz burada para takibi yapıyoruz. Dosyada bunlarla ilgili veriler var. En önemlisi A.M. ve E.M. var. Kadın olayına getirmeye çalıştılar. Burada para için yapıldığı artık belli. Bunu da isteyin. Kapatılan iki hesap var içerideyken. A.M. ’20 milyon bile gönderirim demiş L.’ Araştırın. İşin içinde savcı, emniyet müdürü, siyasi yakınları var. N.B. var, gazeteci var.

“ÖLDÜRMEYE GELDİĞİ NET”

N.B’un bu dosyada yargılanması yasa gereği zorunluluktu. T.K. ve A.E. dinlenmiyor. Çok özel bir insan anladığım kadarıyla N.B. Burada problem ilk soruşturmada hep eksik; hep kapatılmaya çalışılıyor. Emniyet ayağında 8-10 gün işlemler yürümüş. Demek ki savcılık ayağında kapatma, farklı savunma argümanları geliştirme konusunda bir yol alındığına inanıyorum. Bu dosya bir bütün halinde belli zaten. Tasarlayarak gelmiş. Öldürmeye geldiği net, burada bir sıkıntı yok ama olayın farklı faillerinin de çıkma ihtimalleri çok yüksek. Suç örgütü çerçevesinde yapılırsa daha geniş araştırılır. Paranın takibine bakın, para iz bırakır.” ifadelerini kullandı.