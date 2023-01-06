06 Oca 2023 - 20:25- Spor G: 06 Oca 2023 - 20:36

Kardeş kulüpten Kocaelispor'a ziyaret

Kardeş kulüp Antalyaspor’un taraftarları, Kocaelispor'un antrenmanını ziyaret etti ve tatlı ikramında bulundu.
Kardeş kulüpten Kocaelispor'a ziyaret mask
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Antalyaspor taraftarları, Başkan Engin Koyun ve Teknik Direktör Fırat Gül’e atkı takdim ettiler.

Engin Koyun, teşekkürlerini şöyle sundu:

"Kamp yaptığımız otelde bizleri ziyaret ederek Kocaelispor’umuza başarı dileyen kardeş kulübümüz Antalyaspor taraftarına teşekkür ederiz."
# Kocaelispor

06 Oca 2023 - 20:25 - Spor

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