Cenazesi yarın (7 Ocak Cumartesi) öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nden alınarak, Kartepe İstasyon Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.
06 Oca 2023 - 22:58- Asayiş Güncelleme: 06 Oca 2023 - 23:04
Eda Ünüvar vefat etti
İzmit Çukurbağ Mahallesi’nde oturan, geçmiş dönem Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice’nin eşi Nesrin Hanım’ın yeğeni, Olmuksan emeklisi Ali Ünüvar’ın eşi, iki çocuk annesi Eda Ünüvar (54) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.