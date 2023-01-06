06 Oca 2023 - 22:58- Asayiş G: 06 Oca 2023 - 23:04

Eda Ünüvar vefat etti

İzmit Çukurbağ Mahallesi’nde oturan, geçmiş dönem Saraybahçe Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice’nin eşi Nesrin Hanım’ın yeğeni, Olmuksan emeklisi Ali Ünüvar’ın eşi, iki çocuk annesi Eda Ünüvar (54) vefat etti.
Eda Ünüvar vefat etti mask
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Cenazesi yarın (7 Ocak Cumartesi) öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nden alınarak, Kartepe İstasyon Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.
# Kartepe

06 Oca 2023 - 22:58 - Asayiş

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