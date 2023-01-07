KOÜ Rektörü Cantürk’ten öğrencilere sürpriz

Güz dönemi sonuna yaklaştığımız bugünlerde iki yurtta kalan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü karşılarında gören öğrenciler büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadılar.

Öğrencilerle birlikte yemek yiyen, sohbet eden, öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Zafer Cantürk’e, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden de yetkililer eşlik etti.