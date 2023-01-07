07 Oca 2023 - 09:33- Eğitim G: 07 Oca 2023 - 09:37

KOÜ Rektörü Cantürk’ten öğrencilere sürpriz

Kocaeli Üniversitesi  Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı olarak Umuttepe Yerleşkesi’nde hizmet veren Gazi Süleyman Paşa Erkek Öğrenci Yurdu ile Semiha Ayverdi Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti.
KOÜ Rektörü Cantürk’ten öğrencilere sürpriz mask
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Güz dönemi sonuna yaklaştığımız bugünlerde iki yurtta kalan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü karşılarında gören öğrenciler büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadılar.

Öğrencilerle birlikte yemek yiyen, sohbet eden, öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Zafer Cantürk’e, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden de yetkililer eşlik etti.
# Yemek

07 Oca 2023 - 09:33 - Eğitim

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