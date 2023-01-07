KOÜ Rektörü Cantürk’ten öğrencilere sürpriz

Güz dönemi sonuna yaklaştığımız bugünlerde iki yurtta kalan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ü karşılarında gören öğrenciler büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadılar.
Öğrencilerle birlikte yemek yiyen, sohbet eden, öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Zafer Cantürk’e, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden de yetkililer eşlik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.