Aracını yol ortasında bırakıp gidiyor

Konuyla ilgili şikayetini dile getiren Emrah Öztürk, “Değirmendere Yalı Mahallesi, Özkanlı Sokağının yol ortasına aracını başka araçların geçişine engel olacak bir şekilde bırakan 41 AFR 633 Renault marka aracın kullanıcısı ve Gölcük Devlet Hastanesinde Tıbbi Sekreter olarak çalışan kadın şahısın aracını sokağın kenarına park etmektense tüm gece ve halen yol ortasına bırakarak ambulans ve itfaiyenin gerekebileceği acil bir durumda trafiğin bu akmasına engel olmaktadır.” dedi.
DAHA DİKKATLİ OLUR KANAATİNDEYİZ
Apartmanın sakinlerini daha sonra ise o sokağın geçtiği çevre apartman sakinlerinden daha fazla kendisinde yaşam hakkı gördüğünü belirten Emrah Öztürk, “Bu kadın hastane personeli. Acil durum ihtimalini herkesten daha çok bilmesi gerekirken bu durumu umursamıyor ve aynı zamanda da trafik kural ihlali yapıyor. Bu toplumun içinde yaşamasına rağmen toplu yaşam kurallarını umursamayan bu arkadaş, ortamda yalnızlaşır ve önce mahalleli olarak bizler daha sonra ise toplumdan dışlanan bu şahıstan kamuoyu baskısı ile kurtuluruz ya da düzelterek toplu yaşam kurallarına uymak istemese de bir daha haber olmak istemeyeceği düşüncesiyle daha dikkatli olur kanaatindeyiz.” diye ifade etti.
Öztürk sözlerine şöyle devam etti:
“Aracını yol ortasına bırakarak giden bu şahıs daha önce de bazı komşularımız ile evlerimizin önünde her ne kadar park alanlarımız zincirli, kilitli ve tapulu alanlar olsa da park alanlarımıza zorla girmek suretiyle aracını bırakmış ve park alanlarının çevrili olmasından dolayı sahipli oldukları halde aracıyla bizim park alanlarımızı da gasp etmektedir. Kısa süreli olarak bir yere gitmemiz dolayısıyla açık duruyor. Bu da sanki kendi mülkü gibi kullanmaya çalışmıştı. Kendisini uyarmamız neticesinde bir daha park etmemişti. Şimdi ise tüm kamunun ortak alanı olan sokağı kendisine özel park yeri ilan ederek mahalle sakinleri olarak bizlerin bu yolu kullanmasına keyfi olarak engel olmaktadır” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.