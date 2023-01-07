Kocaelispor-Korona Kielce(Hazırlık Maçı)

Dakika 3: Okan Eken
Dakika 41: İlyas Kubilay Yavuz(p)
Dakika 82: Tayfun Aydoğan
Korona Kielce:1
Dakika 49: Buavik(p)
Kocaelispor, Antalya kampındaki son maçında 14.00'te Polonya Ekstraklasa takımı ünlü Korona Kielce ile karşılaşıyor. Bu maçı canlı anlatımla yine sayfamızdan takip edebileceksiniz...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.