07 Oca 2023 - 13:25- Spor G: 07 Oca 2023 - 15:57

Kocaelispor-Korona Kielce(Hazırlık Maçı)

Kocaelispor, Antalya kampındaki son maçında 14.00'te Polonya Ekstraklasa takımı ünlü Korona Kielce ile karşılaşıyor. Bu maçı canlı anlatımla yine sayfamızdan takip edebileceksiniz...

07 Oca 2023 - 13:25 - Spor

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