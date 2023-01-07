07 Oca 2023 - 13:25- Spor

Kocaelispor-Korona Kielce(Hazırlık Maçı)

Kocaelispor, Antalya kampındaki son maçında 14.00'te Polonya Ekstraklasa takımı ünlü Korona Kielce ile karşılaşıyor. Bu maçı canlı anlatımla yine sayfamızdan takip edebileceksiniz...