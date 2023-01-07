'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında Kocaeli'nde yapılacak olan 5200 konut için kura çekilecek tarihler belli oldu. Kocaeli'nde yaklaşık 150 bin kişinin başvuru yaptığı sosyal konutlar için kura çekilişleri İzmit Sepetçi’deki 2255 konut için 18 Ocak tarihinde başlayacak. İzmit’in ardından Derince Sopalı’daki 260 konut için kura çekim tarihi 19 Ocak, Körfez İlimtepe’deki 1000 konut ve Gebze Kirazpınar’daki 450 konut için 20 Ocak, Dilovası’ndaki 1150 konut ve Kandıra Orhanlı’daki 85 konut için ise 21 Ocak olacak.
07 Oca 2023 - 14:30- Spor Güncelleme: 07 Oca 2023 - 14:32
Sosyal konut için kura tarihi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli genelinde yapılacak 5200 sosyal konut için kura çekiminin ne zaman yapılacağı netleşti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.