07 Oca 2023 - 14:39- Gündem G: 07 Oca 2023 - 14:42

Kocaeli İzmit'te 10172 m² tarla mahkemeden satılık(çoklu satış)

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli İzmit'te 10172 m² tarla mahkemeden satılık(çoklu satış)
Kocaeli İzmit'te 10172 m² tarla mahkemeden satılık(çoklu satış) mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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07 Oca 2023 - 14:39 - Gündem

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