6 NUMARADA ROTA GURBETÇİ

Kocaelispor’da son dakika gelişmesi- 6 Numara arayan Yeşil Siyahlılar, Hertha Berlinli gurbetçi 18 yaşındaki Teoman Gündüz’ü radarına aldı. Eğer anlaşma sağlanırsa genç oyuncu Kocaelispor’a kazandırılacak.
TEOMAN GÜNDÜZ KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 7 Haz 2004 (18)
Doğum yeri: Almanya/Berlin
Vatandaşlık: Türkiye
Yükseklik: 1,76 m
Mevki: Orta saha
Milli oyuncu: Türkiye U18
Uluslararası maçlar/goller: 4 / 0
Kulübe göre performans bilgileri
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.