07 Oca 2023 - 15:18- Spor G: 07 Oca 2023 - 15:34

6 NUMARADA ROTA GURBETÇİ

Kocaelispor’da son dakika gelişmesi- 6 Numara arayan Yeşil Siyahlılar, Hertha Berlinli gurbetçi 18 yaşındaki Teoman Gündüz’ü radarına aldı.

6 NUMARADA ROTA GURBETÇİ mask
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Kocaelispor’da son dakika gelişmesi- 6 Numara arayan Yeşil Siyahlılar, Hertha Berlinli gurbetçi 18 yaşındaki Teoman Gündüz’ü radarına aldı. Eğer anlaşma sağlanırsa genç oyuncu Kocaelispor’a kazandırılacak.

TEOMAN GÜNDÜZ KİMDİR?

Doğum tarihi/Yaş: 7 Haz 2004 (18)
Doğum yeri: Almanya/Berlin
Vatandaşlık: Türkiye
Yükseklik: 1,76 m
Mevki: Orta saha
Milli oyuncu: Türkiye U18 
Uluslararası maçlar/goller: 4 / 0

Kulübe göre performans bilgileri
# Kocaelispor, türkiye, genç

07 Oca 2023 - 15:18 - Spor

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