KBT Sanatseverlerle buluştu

Kocaeli Bölge Tiyatrosu, 12. Genç ve Çocuk Oyuncular sözsüz oyunlar buluşması bugün İzmit Dolphin AVM’nin ikinci katında oynandı. Saat 14.00’da başlayan oyunlar 17.00’a kadar devam etti. Vivaldi Dört Mevsim, Sınav ve Karmançorman isimli 3 oyun gerçekleştirildi. Tiyatro gösterisine Kocaeli Bölge Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Burhan Akçin’in yanı sıra İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda sanatseverler katıldı.

İLK OYUN VİVALDİ DÖRT MEOYUN ÖZETİ

“Vivaldi, mevsimleri notalar ile anlatmaya çalışmış. Mevsimler gibi dünya durdukça yaşayabilecek bir eser bestelemiş. Bu eserin melodisi ile hareket etmek, Vivaldi’nin notalar üzerindeki arayışını bedenimizle doğrulamak nasıl bir çaba gerektirir? Küçük kursiyer öğrenciler, duydukları müzik eşliğinde, dört mevsimi bedenleri ile yeniden bestelemeye çalıştı. Duyuyorum, tasarlıyorum, oynuyorum ve ardarda gelen hareketleri yaratıp yönetebiliyorum ve gösterebiliyorum.”

İKİNCİ OYUN SINAV OYUN ÖZETİ

“Hayatın dışında kalan engelleri aşma yarışı olarak anlandırabiliriz bunu. Başarabilirsiniz ama başaramayanlarla birlikte sürdürdüğünüz yaşamın ortaklarından biri olmayı engellemek olanaksız. Hiçbir işe yaramayan SINAV’ların eskimiş koşulları korumaktan başka ne işe yaradığını kim söyleyebilir? Sınav bir serüvendir. Sürprizlerle kuşatılmış hazırlık dönemi umutlarla doludur. İkinci aşama olan SINAV dönemi ise gerilimler, umutsuzluklar, korkular, hiçlikler, sarsıntılar, isyanlar, bozukluklar, biyolojik anarşi patlamalarıyla doludur. Üçüncü ve son aşama ise durgunluk dönemidir. Başaranların duvarlara çarptığı, başaramayanların ise aynı duvar dibinde pineklediği bir buluşma dönemidir. Bu buluşma hayatın birlikte paylaşıldığı ve yaşandığı gerçek sınavdır!”

ÜÇÜNCÜ OYUN KARMANÇORMAN ÖZETİ

Çocuğun en gerçek halini oyun oynarken görürsünüz. Oyun oynayan çocuk, kendini anlatıyor aslında. Kendi isteği ile kendi kurduğu bir oyunda veya kurulu bir oyuna isteyerek katıldığında bir yetişkin gibi, kendi kendine yetebildiğine tanık olursunuz. Bizim beklentilerimiz, tahminlerimiz yanılmış, karşımızda büyümüş bir küçüğün gerçek davranışları vardır oyun sırasında. Neden başlıyor, nasıl gelişiyor, nereye gidiyor, neden böyle, şimdi ne olacak, gibi sorular için verilecek tek yanıt; karman çorman sözcüklerden oluşur. Her şey çorbaya dönüşmüş, karmakarışık bir serüven yaşanmaktadır sanki. Oysa çocuklar tadını çıkarıyorlar yaşadıkları anın, sevinç içindeler, coşkulu, büyülü!.. Kısacası izlediğimiz oyun gerçekten de; “Karmançorban”