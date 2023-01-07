 “Vesayeti ve parmak sallama dönemlerini bitirdi”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Çayırova İlçe Kadın Kollarının düzenlediği ‘Birlikte Başardık’ programına katıldı. “Üstad Necip Fazılın dediği gibi ‘Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de! Sanma bu tekerlek kalır tümsekte! Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!’ Değil mi?” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Çok şükür milletimizin ve sizlerin karşısına başımızı eğecek, yüzümüzü kara edecek, boynumuzu bükecek hiçbir şey yapmadık. Çalıştık, çalışıyoruz, her daim çalışacağız. Bu millet için bu vatan için çalışacağız” dedi.

“BELEDİYELERİMİZİN HİZMETLERİNDE DE RAKİBİMİZ YOK”

Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek ve İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayıorva İlçe Başkanı Servet Günay ve teşkilat üyelerinin katıldığı programda konuşan Başkan Büyükakın, “Geçtiğimiz yirmi yol boyunca bu memlekette ondan önceki seksen yıl boyunca yapılan hizmetlerden bazılarından iki bazılarından üç kat bazılarından dört beş kat fazla hizmetler yaptık. Hizmetlerde zaten rakibimiz yok. Belediyelerimizin hizmetlerinde de rakibimiz yok. İlçe belediye başkanlarımız çalışıyor. Diğer illerdeki belediye başkanlarımız çalışıyor. Onlar napıyor? Ağustos böceği gibi şarkı çağırıp duruyorlar. Günlerini gün ediyorlar, şov yapıyorlar, reklam yapıyorlar, sosyal medya belediyeciliği yapıyorlar. Hizmette bize rakip olma şansları yok. Bunun altını bir kez daha çizmek isterim. Yaptıkları tek şey var, bizim hizmetlerimizin aleyhine konuşmak, şüphe yaratmak, kafaları karıştırmak. Mesela gaz çıkacak diyoruz, diyorlar ki gaz bulmuşlar? Siz buna inanıyor musunuz? diyorlar. Bir kişinin kafasını karıştırabilir miyiz diye düşünüyorlar” ifadelerini sarf etti.

“EN GÜÇLÜ UNSURU HER ZAMAN KADIN TEŞKİLATLARIMIZ”

Başkan Büyükakın, “Değerli dava arkadaşlarım, memleket çok kritik bir süreçten geçiyor” diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu seçim bütün diğer seçimlerin seçimi. Şimdiye kadar inanılmaz çalışmalar yaptınız. Değerli başkanımızla birlikte kapı kapı gezdiniz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Zaten bu teşkilatların en güçlü unsuru her zaman kadın teşkilatlarımız oldu. İyi ki varsınız. Bakınız, vesayet dönemlerinde ne oluyordu. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sandıkta oy alabilirdiniz, hükümeti kurabilir ama o hükümet bir ya da birilerinin uygun görmediği bazı şeyler yapmaya kalkarsa işte o zaman size birileri müdahale yapardı. Hatta yapacaklarını da söyler parmak sallardılar. Cumhurbaşkanımız, vesayeti ve parmak sallama dönemlerini bitirdi. Yani parmak sallama dönemleri bitti. Bunu o günleri özleyenlere bir kez buradan hatırlatmak istiyorum. O dönemlerde, vesayetin olduğu dönemlerde, adına postmodern dediler darbe yapıp durdular. Kime karşı yaptılar? Milletin iradesine karşı yaptılar. Sizlerin oyu, hükümetleri kurdurabilir ama bazı şeyleri yaptıramaz dediler. Siz başınızdaki başörtüsü ile oy kullanır, milletvekili seçebilir o milletvekilinin seçtiği meclisle başörtülü birini milletvekili seçemez ama dediler. Dağdaki çobanın attığı oyla bizim oyumuz bir mi dediler. Vesayet makamı dediğimiz makamlar, siz bir yere kadar irade gösterirsiniz o noktadan sonra irade bizim sözümüzdür, dediler. Peki cesaret edemezsiniz dedikleri şeylere cesaret ettik mi? Ettik. Ayasofya’yı açamazsınız dediler, açtık. Libya’da operasyon yapamazsınız dediler mi? Dediler. Ama yaptık. Azerbaycan toprakları işgal altında olduğunda Azeri kardeşlerimize yardıma koştuğumuz da Türk ordusu Azerbaycan’da işgalci konumundadır dedi mi? Dediler. İşgal edilmiş toprakları kardeşlerimizle birlikte kurtardık mı evet kurtardık.”

“BU MİLLETİN İRADESİNİN İKTİDARDA OLMASINI BAŞARDINIZ”

Başkan Büyükakın, “Karabağ’ı esaretten kurtardık ve bir siyasi danışman neden bundan rahatsız olur, neden Türk ordusu Azerbaycan’da işgalcidir, deme gafletinde nasıl bulunur? Hangi milletin evladısın sen? Türk ordusu orada işgalcidir, demeye dilin nasıl varıyor. Buna basıl cesaret ediyorsun. Bunlar bu milletten helallik istiyorlar. Benim hakkım helal değildir. Benim hakkım kardeşimin başörtüsü ile uğraşanlara helal değildir, o insanların hakkını nasıl helal ettireceksiniz. Peki KHK ile atılanları serbest bırakacağız dediklerinde kimleri serbest bırakacaklar? FETÖ’cüler, PKK’cılar çıkacak. Bunlarla birlikte masaya oturacaksınız. Gizli ortakları HDP ile beraber yol yürüyecekler. Sonra ne olacak bu memlekette, 20 yıldır yapılan ne kadar iş varsa hepsini yerle yeksan edecekler” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın son olarak, “Siz aslında neyi başardınız biliyor musunuz? Bu milletin iradesinin iktidarda olmasını başardınız. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok daha güçlü destek vererek onun seçilmesini sağlayacağız. Zaten bundan zerre şüphemiz yok. Şimdiye kadar birlikte başardık, inşallah bu seçimlerde de Cumhurbaşkanımızı seçtireceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.