07 Oca 2023 - 16:04- Asayiş G: 07 Oca 2023 - 16:06

Bu kez de motosiklet ile asansöre çarptılar

Sekapark’ta Bilim Merkezi Tramvay İstasyonu Üst Geçidi’nde güney asansöre motosikleti ile çarpan bir kişi, sistemin devre dışı kalmasına neden oldu
Bu kez de motosiklet ile asansöre çarptılar mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların ulaşımına kolaylık sağlamak amacıyla kent genelinde inşa ettiği 113 asansör ve 31 adet yürüyen merdiven, bazı zamanlarda kullanım hatası ya da kişi ya da kişilerin verdikleri zararlar ile devre dışı kalabiliyor. Bunun son örneği Bilim Merkezi Tramvay İstasyonu Üst Geçidi’nde yaşandı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün üst geçidin güney asansörünün dış kabinine hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor. Çarpma sonucunda kat kapısı ve panellerin zarar gördüğü asansör kullanım dışı kaldı.

2 AY KAPALI OLACAK

Sekapark ve kent arasındaki bağlantıyı sağlayan üç üst geçitten ilki olan Bilim Merkezi Tramvay İstasyonu Üst Geçidi’nde yaşanan bu durum, güney asansörün 2 ay devre dışı kalmasına neden olacak. Ağır hasarın yaşandığı asansörde kat kapısı, paneller, mekanizma ve kapı eşiğinin değişeceği ve malzeme temin süresinin de göz önüne alındığında bakım ve onarım işleminin yaklaşık 2 ay süreceği bildirildi. Bu süreç içerisinde güney asansör kullanım dışı olacak.
# Büyükşehir Belediyesi

07 Oca 2023 - 16:04 - Asayiş

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