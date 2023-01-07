GTÜ ile HAVELSAN iş birliği

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile HAVELSAN arasında, “Göreceli Konumlandırma Ar-Ge Projesi Sözleşmesi ve Çerçeve” iş birliği protokolü imzalandı. GTÜ’de gerçekleşen imza töreninin ardından, Üniversite-Sanayi İş Birliği Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi’nin GTÜ’yü paydaşlarına tanıtan sunumuyla başladı.

SUNUMLAR YAPILDI

Ardından HAVELSAN Ar-Ge ve Teşvik Grup Lideri Şahizer Ön Çakır, “HAVELSAN Ar-Ge Yaklaşımı ve Üniversite Sanayi İş Birliği” konulu bilgi paylaşımında bulundu. Yine HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri - Teknoloji Geliştirme Grubu Modelleme ve Sensör Teknolojileri Grup Lideri Çağlar Akman, “UWB Tabanlı Mesafe Ölçümü ile Göreli konumlandırma Uygulamaları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

“GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Açılış oturumunun ardından; bilgi iletişimi teknolojileri, komuta kontrol ve savunma teknolojileri, siber güvenlik ve kriptoloji, otonom sistemler ve simülasyon ile yapay zeka başlıklı oturumlar ile devam etti. GTÜ Rektörü ve aynı zamanda HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, üniversitelerde yapılan Ar-Ge çalışmalarından faydalanılması gerektiğini belirterek, “Belirlediğimiz projeler kapsamında HAVELSAN ile GTÜ etkili, verimli ve katma değeri yüksek işler yapacak” dedi.

“YAZILIM VE BİLİŞİM PROJELERİ İLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK”

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacarda son olarak Ar-Ge ve iş birliğini çok önemsediklerini dile getirerek, “Yazılım ve bilişim projelerimizde, Ar-Ge ve patent süreçlerimizde GTÜ ile iş birliği hedefliyoruz” diye konuştu.