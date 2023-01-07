07 Oca 2023 - 15:53- Spor G: 07 Oca 2023 - 17:07

KOCAELİSPOR KORONA’YI YENDİ: 3-1

15 Ocak’ta Kırklareli deplasmanında oynayacağı maçla 2.Lig Kırmızı Grup’ta 2.yarıya başlayacak Kocaelispor, bu maç öncesinde Antalya kampındaki son provasında Korona Kielce takımını farklı yendi, goller Okan Eken, İlyas Kubilay Yavuz (p) ve Mehmet Sak'dan geldi
KOCAELİSPOR KORONA’YI YENDİ: 3-1 mask
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SON PROVADA SÜPERDİK
Kocaelispor, Antalya kampındaki son maçında dün, Polonya Ekstraklasa takımı ünlü Korona Kielce ile karşılaştı. Polonya ekibi karşısında İsmet Yumakoğulları, Yalçın Kılınç, Diogo Coelho, Emre Nefiz, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı, Kubilay Yavuz, Samed Ali Kaya, Cem Ekinci ve Okan Eken on biriyle çıkan Yeşil Siyahlılar, 3.dakikada Okan ile öne geçti. 41.dakikada İlyas Kubilay Yavuz penaltıdan farkı ikiye çıkardı, devre bu skorla sona erdi: 2-0.

KORONA TOPARLANDI AMA…
Maçın ikinci yarısında toparlanan Korona Kielce, 47.dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı Buavik kullandı ve farkı bire indirdi: 2-1. Polonya ekibi beraberlik ararken kalesini iyi savunan Kocaelispor, dakikalar 82’i gösterirken Polonyalı rakibin fişini çekti. Bu dakikada golcü tayfun sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 3-1. Yeşil Siyahlılar maçtan sonar dönüş hazırlıklarını tamamladı. Salı gününden itibaren Kırklareli lig maçı için hazırlıklar başlayacak.
# Kocaelispor

07 Oca 2023 - 15:53 - Spor

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