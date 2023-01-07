KOCAELİSPOR KORONA’YI YENDİ: 3-1

SON PROVADA SÜPERDİK
Kocaelispor, Antalya kampındaki son maçında dün, Polonya Ekstraklasa takımı ünlü Korona Kielce ile karşılaştı. Polonya ekibi karşısında İsmet Yumakoğulları, Yalçın Kılınç, Diogo Coelho, Emre Nefiz, Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik, Mesut Can Tunalı, Kubilay Yavuz, Samed Ali Kaya, Cem Ekinci ve Okan Eken on biriyle çıkan Yeşil Siyahlılar, 3.dakikada Okan ile öne geçti. 41.dakikada İlyas Kubilay Yavuz penaltıdan farkı ikiye çıkardı, devre bu skorla sona erdi: 2-0.
KORONA TOPARLANDI AMA…
Maçın ikinci yarısında toparlanan Korona Kielce, 47.dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı Buavik kullandı ve farkı bire indirdi: 2-1. Polonya ekibi beraberlik ararken kalesini iyi savunan Kocaelispor, dakikalar 82’i gösterirken Polonyalı rakibin fişini çekti. Bu dakikada golcü tayfun sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 3-1. Yeşil Siyahlılar maçtan sonar dönüş hazırlıklarını tamamladı. Salı gününden itibaren Kırklareli lig maçı için hazırlıklar başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.