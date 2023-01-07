07 Oca 2023 - 16:33- Spor

Köseköy Ateş, Bağdat'ı son dakikalarda devirdi:1-0

Süper Amatör Lig'de, lider Bağdatspor ile Köseköy Ateşspor bir araya geldi. 90 dakika boyunca iki takımında kıyasıya mücadele ettiği maçı Köseköy Ateş 1-0 kazandı.