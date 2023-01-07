Hakemin kararlarını beğenmeyen iki takımda karşılaşma sırasında zaman zaman gerildi. Maçın uzatma dakikalarında saha karıştı. Gergin maçta Köseköy Ateşspor teknik direktörünün de aralarında olduğu 3 kişiye kırmızı kart çıktı. Maçın sonunda taraflar olayı tatlıya bağlarken, Köseköy Ateş, galibiyetin keyfini çıkardı.
07 Oca 2023 - 16:33- Spor Güncelleme: 07 Oca 2023 - 17:13
Köseköy Ateş, Bağdat'ı son dakikalarda devirdi:1-0
Süper Amatör Lig'de, lider Bağdatspor ile Köseköy Ateşspor bir araya geldi. 90 dakika boyunca iki takımında kıyasıya mücadele ettiği maçı Köseköy Ateş 1-0 kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.