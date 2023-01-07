07 Oca 2023 - 16:36- Spor

Garbiela, yeniden İzmit Belediyespor'da

Geçtiğimiz sezon İzmit Belediyespor forması ile talihsiz bir sakatlık yaşayarak çapraz bağlarını koparan, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Romanyalı deneyimli milli basketbolcu Gabriela Marginean, tekrardan İzmit Belediyespor ile anlaştı.