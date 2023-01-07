07 Oca 2023 - 16:36- Spor G: 07 Oca 2023 - 16:38

Garbiela, yeniden İzmit Belediyespor'da

Geçtiğimiz sezon İzmit Belediyespor forması ile talihsiz bir sakatlık yaşayarak çapraz bağlarını koparan, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Romanyalı deneyimli milli basketbolcu Gabriela Marginean, tekrardan İzmit Belediyespor ile anlaştı.

Garbiela, yeniden İzmit Belediyespor'da mask
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşmasında talihsiz bir şekilde çapraz bağları kopan Gabriela, zorlu bir sürecin ardından kalan maçlarda İzmit Belediyespor'a güç katacak.

07 Oca 2023 - 16:36 - Spor

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