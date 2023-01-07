Geçtiğimiz sezon Beşiktaş HDI Sigorta karşılaşmasında talihsiz bir şekilde çapraz bağları kopan Gabriela, zorlu bir sürecin ardından kalan maçlarda İzmit Belediyespor'a güç katacak.
07 Oca 2023 - 16:36- Spor Güncelleme: 07 Oca 2023 - 16:38
Garbiela, yeniden İzmit Belediyespor'da
Geçtiğimiz sezon İzmit Belediyespor forması ile talihsiz bir sakatlık yaşayarak çapraz bağlarını koparan, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Romanyalı deneyimli milli basketbolcu Gabriela Marginean, tekrardan İzmit Belediyespor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.