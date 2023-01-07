İLBER ORTAYLI İzmitlilerle buluşacak

GEÇMİŞE YOLCULUK
İzmit Belediyesi öncülüğünde Aydili Sanat Derneği ve KYÖD iş birliği ile gerçekleştirilecek söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı, 100 yıl önceki bu tarihi günle ilgili anekdotları İzmitli vatandaşlarla paylaşarak önemli bilgiler verecek. Tüm İzmitlilerin davetli olduğu söyleşi, 16 Ocak Pazartesi günü saat 18.30’da İzmit Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.