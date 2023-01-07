07 Oca 2023 - 16:48- Kültür-Sanat G: 07 Oca 2023 - 16:50

İLBER ORTAYLI İzmitlilerle buluşacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 16 Ocak 1923 tarihinde İzmit’e gelerek Kasr-ı Hümayun’da düzenlediği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğine yönelik hedeflerini anlatarak yol haritasını çizdiği tarihi basın toplantısının bu yıl 100. yıldönümü kutlanacak. İzmit Belediyesi, bu önemli günde düzenleyeceği söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı ile İzmitlileri bir araya getirecek.
İLBER ORTAYLI İzmitlilerle buluşacak mask

GEÇMİŞE YOLCULUK

İzmit Belediyesi öncülüğünde Aydili Sanat Derneği ve KYÖD iş birliği ile gerçekleştirilecek söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı, 100 yıl önceki bu tarihi günle ilgili anekdotları İzmitli vatandaşlarla paylaşarak önemli bilgiler verecek. Tüm İzmitlilerin davetli olduğu söyleşi, 16 Ocak Pazartesi günü saat 18.30’da İzmit Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
# türkiye, Atatürk, İzmit belediyesi

07 Oca 2023 - 16:48 - Kültür-Sanat

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