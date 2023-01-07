İLBER ORTAYLI İzmitlilerle buluşacak

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İzmit Belediyesi öncülüğünde Aydili Sanat Derneği ve KYÖD iş birliği ile gerçekleştirilecek söyleşide Prof. Dr. İlber Ortaylı, 100 yıl önceki bu tarihi günle ilgili anekdotları İzmitli vatandaşlarla paylaşarak önemli bilgiler verecek. Tüm İzmitlilerin davetli olduğu söyleşi, 16 Ocak Pazartesi günü saat 18.30’da İzmit Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.