07 Oca 2023 - 20:22- Asayiş G: 07 Oca 2023 - 20:27

Oto fareleri yakalandı

Gebze ilçesinde bir araç içerisinden hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheli şahıs tutuklandı

Cihat Polat
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Olay dün Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki araç içerisinden hırsızlık yapan şahıslar olay yerinden ayrıldı. Durumu fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelisi M.K. ve M.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edilen şüphelilerden M.T. yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli M.K. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
# Olay, polis, Araç, 2 şüpheli

07 Oca 2023 - 20:22 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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