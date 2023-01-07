Olay dün Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki araç içerisinden hırsızlık yapan şahıslar olay yerinden ayrıldı. Durumu fark eden araç sahibinin ihbarı üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda olayın şüphelisi M.K. ve M.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edilen şüphelilerden M.T. yurt dışına çıkış yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli M.K. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
07 Oca 2023 - 20:22- Asayiş Güncelleme: 07 Oca 2023 - 20:27
Oto fareleri yakalandı
Gebze ilçesinde bir araç içerisinden hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheli şahıs tutuklandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.