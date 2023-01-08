08 Oca 2023 - 10:28- Gündem G: 08 Oca 2023 - 10:43

O mahallede yayılan koku AFAD'ı harekete geçirdi

Başiskele ilçesinde bir mahalleden yayılan kötü koku ihbarı, AFAD'ı harekete geçirdi. Bölgede ölçüm yapan ekipler, herhangi bir olumsuz duruma rastlamadı. 
O mahallede yayılan koku AFAD'ı harekete geçirdi mask
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Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi’nde farklı noktalardan kötü koku yayıldığını söyleyen mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri mahalle genelinde ölçüm yaptı. Bu sırada polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda önlem aldı. Farklı noktalarda yapılan ölçümlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. 
# polis, Başiskele

08 Oca 2023 - 10:28 - Gündem

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