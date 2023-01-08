Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi’nde farklı noktalardan kötü koku yayıldığını söyleyen mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri mahalle genelinde ölçüm yaptı. Bu sırada polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda önlem aldı. Farklı noktalarda yapılan ölçümlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
08 Oca 2023 - 10:28- Gündem Güncelleme: 08 Oca 2023 - 10:43
O mahallede yayılan koku AFAD'ı harekete geçirdi
Başiskele ilçesinde bir mahalleden yayılan kötü koku ihbarı, AFAD'ı harekete geçirdi. Bölgede ölçüm yapan ekipler, herhangi bir olumsuz duruma rastlamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.