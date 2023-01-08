EK ZAM TALEBİ KARŞILANMALI

EK ZAM YAPILMALI

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, ”Memur zam oranı ile ilgili gerçekleştirdiği basın açıklamasında, zammın yeterli olmadığını belirterek, seyyanen ek zam yapılmasını talep etti. Başkan Ömer Çeker, “ Türkiye Kamu-Sene üye Türk Sağlık Sen olarak, geçtiğimiz gün açıklanan %25’lik zammın yetersiz olduğunu ve beklentileri karşılamadığını kamuoyu ile paylaşmıştık. Diyen Başkanı Çeker ;”Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) enflasyon verilerini 3 Ocak 2023 Salı günü açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre Aralık'ta tüketici fiyat artışı aylık baz da yüzde 1,18 ve yıllık bazda yüzde 64,27 olduğunu açıkladı. Bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleştiğini açıklamıştır.” diye ifade etti.

ENFLASYON RAKAMLARI BİRBİRİNDE FARKLI.

Şube Başkanı Çeker, ”İstanbul Ticaret Odası (İTO)’nun yapmış olduğu araştırmaya göre ise göre ise İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 92,97 olduğunu açıklamıştır. ENAG'a göre ise aralıkta aylık enflasyon yüzde 5,18, yıllık enflasyon yüzde 137,55 olduğunu açıklamıştır. TÜRK-İŞ tarafından hazırlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2022 araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,41 oranında, son 12 ayda yüzde 98,41 oranında artış gerçekleşti. Açlık sınırı 8 bin 130 lira, yoksulluk sınırı da 26 bin 481 lira olduğunu açıkladı. Dört kurumun açıklamış olduğu enflasyon rakamları birbirinden farklı. Kamu Çalışanlarının ve emekli memurların 2023 Yılının ilk yarıyılındaki maaş zamları TUİK açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre Kamu İşverenince Memur ve Emeklilerin maaş zam oranları TUİK’in açıklamış olduğu enflasyon oranına göre belirlenmektedir.” dedi.

MAAŞ ZAMMI GERÇEK ENFLASYONUN ÇOK ALTINDA

Çeker, ”TUİK’in enflasyonu ile vatandaşın mutfağındaki enflasyon çok farklı, Kamu işvereni TUİK’in açıklamış olduğu enflasyon rakamları oranında Kamu çalışanlarına ve emekli memurlara Yüzde 25 daha sonra Yüzde 5 toplamda ise Yüzde 30 Maaş zammı verdi. Verilen maaş zammı gerçek enflasyonun çok altında kalmaktadır. Bu da kamu çalışanlarının mutsuzluğuna ve geçim sıkıntısı çekmesine sebebiyet verecektir. Kamu İşvereni 2023 yılının ilk yarıyılı için Kamu Çalışanlarının maaşlarına yüzde 25+5 = 30 Zam yaptığını açıklaması çalışanlarda hayal kırıklığı yaratmıştır. Yapılan zammın yetersiz olduğu gibi beklentileri karşılamaktan uzaktır. Yetkili Sarı Sendika Ekonominin geldiği noktayı, ekonomik verileri ve kamu çalışanlarının çekmiş olduğu ekonomik sıkıntıları görmezden gelerek 2023 yılının ilk yarıyılı için açıklanan yüzde 25 zammı ayakta alkışlaması, Akıl tutulmasıdır. Memur Bunu hak etmiyor.”ifadesini kullandı.

ÇALIŞANLARIN UMUTLARINI ÇALDI

Başkan Çeker, ”Yüzde 25’e alkış tutanlar ertesi gün Cumhurbaşkanının Maaş zammına Yüzde 5 daha zam yapması ile zammın yüzde 30’a çıkması nedeniyle Malum Sendikanın Genel Başkanı mücadelemiz sonuç verdi diye paylaşım yapıyor, yetkili ama etkisiz sendika çalışanla alay ediyor. Yetkili Sarı Sendika çalışanların umutlarını çaldığı yetmedi, şimdi de akılları dalga geçmeye başladı. Kamu işverenin yeniden değerleme oranı Yüzde 122,93, asgari ücrete yapılan artış ise Yüzde 55’dir, ekonomik gerçekler göz önüne alındığında yapılan yüzde 30 Maaş zammı kamu çalışanlarının ekonomik beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır. Yapılan ek zam yetersizdir. Verilen ek zammın anlamlı hale gelmesi için enflasyon farkı hesabına dâhil edilmemesi gerekmektedir. Uzun zamandan beri gündeme getirdiğimiz ve ilk defa Türkiye Kamu-Sen’in ve Türk Sağlık Sen’in dillendirdiği ek zam ve refah payı konusu tekrar değerlendirilmelidir.” diye söyledi.

DÜZENLEME YAPILMALI

Açıklamasını sürdüren Çeker. ”Memur ve emeklilerimizin 2022 yılındaki kayıplarını karşılamak, 2023 yılında alım güçlerini artırmak noktasında, ek zammın miktarı tekrar gözden geçirilmeli, memur ve emeklilerimizi rahatlatacak bir düzenleme yapılmalıdır. Memur ve emeklilerimizin 2022 yılındaki kayıplarını karşılamak, 2023 yılında alım güçlerini artırmak noktasında, ek zam miktarı gözden geçirilmeli, memur ve emeklilerimizi rahatlatacak bir düzenleme yapılmalıdır. Ek Zam düzenlemesi yapılana kadar çalışanlar adına mücadelemizi kararlılıkla süreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.