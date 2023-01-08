08 Oca 2023 - 11:02- Asayiş G: 08 Oca 2023 - 11:04

Hüseyin Türker'in acı günü

Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker'in anneannesi Ayşe Toplu hayatını kaybetti
Hüseyin Türker'in acı günü mask

Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker'in 89 yaşındaki anneannesi Ayşe Toplu hayatını kaybetti. Toplu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Suadiye Merkez Camii'nden kaldırılarak Suadiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
# Kartepe

08 Oca 2023 - 11:02 - Asayiş

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