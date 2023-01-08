08 Oca 2023 - 11:07- Gündem G: 08 Oca 2023 - 11:09

Akıllı saatlere TRT bandrolü geldi

TRT e-Bandrol kapsamına bilgisayar, tablet ve akıllı saatler de eklendi. TRT isterse payı dört kata kadar artırabilecek.
Akıllı saatlere TRT bandrolü geldi mask

TRT Kurumu e-Bandrol uygulaması kapsamına; ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar ve televizyonlara ek olarak bilgisayar, tablet ve akıllı kol saatleri de eklendi.

TRT Kurumu e-Bandrol uygulamasının kapsamı genişletildi. Söz konusu kapsama; ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar ve televizyonlara ek olarak bilgisayar, tablet ve akıllı kol saatleri de eklendi.

Bu cihazlardan seri numarası, IMEI numarası ve şasi numarası bulunmayanlar e-Bandrol uygulamasından yararlanamayacak.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu e-Bandrol uygulaması yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, yurt içinde üretim yapan mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmeleri için ibraz edecekleri kapasite raporuna esas alınarak televizyon için yıllık 500 bin adet, bilgisayar, tablet ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip olma şartı aranacak.

Önceki uygulamada, bu rakamlar faaliyeti devam eden mükelleflerin bir önceki yıl 20 bin adet televizyon bandrolü almış olması, ilk defa faaliyete başlayan mükelleflerin ise ibraz edecekleri kapasite raporuna göre yıllık 20 bin adet televizyon üretim kapasitesine sahip olması şartlarıyla sınırlanmıştı.

DÖRT KATINA KADAR ARTIRMA YA DA SIFIRA İNDİRMEYE YETKİLİ KURUM TRT OLDU

TRT, yeni belirlenen üretim kapasitesi rakamlarını her bir cihaz türü için ayrı ayrı 4 katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak.

Yapılan denetimlerde bandrole tabi cihazların IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasına ilişkin usulsüzlük tespit edilmesi halinde, hakkında tespit yapılan mükellef tespit tarihinden itibaren e-Bandrol uygulamasından yararlanamayacak. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilecek.

Bir yıl içinde 3 defa bandrolsüz cihaz satışının tespiti halinde, mükellefin e-Bandrol uygulamasına son verilecek ve mükellefe fiziki bandrol verilecek.

Mükellef hakkında yapılan son tespit tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bandrole ilişkin herhangi bir olumsuz tespit olmaması halinde e-Bandrol uygulamasından tekrar yararlandırılabilecek. (Cumhuriyet)
# türkiye

08 Oca 2023 - 11:07 - Gündem

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