Başiskele Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin imzaladığı protokolle 2017 yılında hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde yüzlerce özel yetenekli çocuk, ihtiyaçları olan eğitim desteğini profesyonel eğitim kadrosu tarafından alıyor. Başiskele Çocuk Üniversitesi’nden bu yıl ilk kez yararlanmaya başlayacak öğrenciler için ön kayıtlar online alınmaya başlandı. 8-12 yaş aralığındaki WISC-4 Zekâ Tanılama Testi (Weschler Intelligence Scale for Children-IV ) neticesinde "özel yetenekli birey" tanısı konulmuş öğrencilerin ön kayıtları, 7 Temmuz 2023 Cuma günü 17.00’ye kadar online ya da kuruma giderek yapılabilecek.
08 Oca 2023 - 11:14- Eğitim Güncelleme: 08 Oca 2023 - 11:17
Geleceğin bilim insanları bu üniversitede... Ön kayıtlar başladı
Başiskele Çocuk Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitim desteği görmek isteyen öğrenciler için ön kayıt başvurularını almaya başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.