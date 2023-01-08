Gram altın haftayı rekorla kapattı

Yeni haftanın ilk günlerinde ABD ve yurt dışı piyasaların kapalı olmasıyla birlikte altın piyasası sakin bir seyir izlemişti. Haftaya 1823 dolardan başlayan ons altın salı ve çarşamba günleri büyük bir yükseliş göstererek 6.5 ayın zirvesine çıkmıştı. Çarşamba günü ise gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarındaydı.

FED TUTANAKLARINDA ŞAHİN MESAJLAR

Fed’in aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gittiği toplantısına dair tutanaklar çarşamba günü yayınlandı. Tutanaklarda Fed üyeleri gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 baz puan daha artırıp artırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda bir ipucu vermedi.

Tutanaklarda finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulunuldu.

ONS ALTIN 6.5 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Ons altın çarşamba günü 1865 doları görerek son 6.5 ayın zirvesini test etti. Perşembe günü düşüşe geçen ons altın 1825 dolara kadar geriledi. Ancak cuma günü ABD’den gelen kritik veri sonrasında ons altın yeniden yükselişe geçti.

ABD’DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİ AŞTI

Cuma günü akşamüzerine doğru ABD’de iş gücü istatistikleri açıklandı. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında 223 bin arttı. Piyasa beklentisi ise 200 bin artış olacağı yönündeydi.

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Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının aynı kalacağı şeklindeydi.

ALTIN FİYATLARINDA ‘ABD’ ETKİSİ

ABD’de iş gücü piyasasının olumlu bir seyir izlemesinin ardından altın piyasası yükselişe geçti. Cuma gününe 1833 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrasında 1869 dolara kadar yükselerek 6.5 ayın zirvesindeki yerini korudu. Ons altın haftayı 1866 dolardan kapattı. Ons altın bu hafta yüzde 2.3 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Haftaya 1096 liradan başlayan gram altın çarşamba günü 1124 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Cuma günü ise ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın rekor serisini sürdürdü.

Cuma gününe 1105 liradan başlayan gram altın 1127 liraya kadar yükselerek tarihi rekor seviyeyi gördü. Gram altın haftayı 1122 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yüzde 2.3 oranında prim yaptı. (Milliyet)