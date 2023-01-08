Büyükakın, “Bir kez daha yenileceksiniz”

2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerle Karamürsel’de ‘İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye’ programında buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolunda yürümeye hep birlikte devam ettiğimiz de, dünya daha adil olacak. Daha adil bir dünya mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu da Türkiye ile olur. Ancak dünyaya nizam gelmesini istemeyenler bizle, ülkemizle ve bu milletimizle uğraşıyorlar. Sevgili gençler, bir kez daha sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Mandacılık sevgisiyle kalpleri çarpanlara, içeridekilere ve dışarıdakilere diyorum ki, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kez daha yenileceksiniz” dedi.

“MÜSLÜMAN KANI DÖKMEKTEN HİÇ GERİ DURMADILAR”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete’nin de eşlik ettiği toplantıda, “Geldiğimiz süreçte siz yapamazsınız diyenler kaybetti” vurgusu yapan Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Dünya’nın birçok ülkesine demokrasi götüreceklerini söyleyenler sadece o coğrafyalara kan ve gözyaşı götürdü. Milyonlarca insan evinden yurdundan oldu. Aç ve susuz kaldılar. Yine milyonlarcası öldü. Öldürmekten hiç çekinmediler. Müslüman kanı dökmekten kardeşi kardeşe öldürtmekten hiç geri durmadılar, utanmadılar. Ancak, artık karşılarına hakikati söyleyen bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ve mazlum coğrafyalarının haklarını ve çıkarlarını korumak için gece gündüz çalışan bir liderdir. Bu nedenle onun davasına sahip çıkmak bizlerinde görevidir” şeklinde konuştu.

“BU OYUNLARI BU MİLLET VE BU GENÇLİK BOZACAK”

Programda gençlerden gelen sorulara içtenlikle de cevap veren Başkan Büyükakın, “Erdoğan Ayasofya’yı Açamaz” diyorlardı, açtı. Hem de yüzbinlerle açıldı. Şimdi ise 2022 yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni 13 milyonu aşkın insanımız ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız “cesaret edilemez” denilen her şeye cesaretle girişen, “yapamaz” denilen her şeyi yapan, “başaramaz” denilen her şeyi başaran velhasıl millete verdiği her sözü tutan bir lider olduğu gerçeğini bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürüyoruz. Bu ülke çok badireler atlattı. Hala milletin iradesine karşı farklı tezgâhlar, oyunlar kurmayı sürdürüyorlar. Ama şuradan söylemek istiyorum. Kurduğunuz bu oyunları bu millet ve bu gençlik bozacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğince bizler, mazlumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi sürdüreceğiz. Gençlerimiz her şeyi çok net görüyor ve biliyor” diye konuştu.

“TÜRK BEKLENENDİR HEM DE HASRETLE BEKLENENDİR”

“Bizim için hilalin altında bir fark yok” diyerek Türkiye’nin dış politikalarına dönük sorulara da cevap veren Başkan Büyükakın, “Eğer Türkiye güçlü değilse, Bosna Hersek’te ki kardeşlerimiz güçlü değildir, güvende değildir. Balkanlar değildir. Bunu çok net görmek gerekiyor. Türkiye’nin sınırları var olandan çok büyüktür, Türk beklenendir. Hem de hasretle beklenendir. Tarihten gelen bir sorumluluğu olan bir millettir. Bu ülkenin gençleri, gelecekte dünyaya nizam verenler olacaktır. Türkiye ayağa kalkmıştır, gençler ayağa kalkmıştır. Emperyalistlerin korkusu ve içeride ki işbirlikçilerinin korkusu da bundandır” ifadelerini sarf etti.