08 Oca 2023 - 13:03- Gündem G: 08 Oca 2023 - 13:09

Yakup Gökçe: “Atatürkçüleri yanımızda görmek istiyoruz”

Atatürkçü Düşünce Derneği Yahya Kaptan Şubesi bugün Balkan Dernekleri Yerleşkesinde yeni üyelerle tanışma ve kaynaşma kahvaltısı etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan ADD Yahya Kaptan Başkanı Yakup Gökçe, “Göreve geldiğimizde 84 üyemiz vardı şimdi 107 üyemiz var üye hedefimiz sonsuz. Atatürkçüleri yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Dilara Polat
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Yakup Gökçe: “Atatürkçüleri yanımızda görmek istiyoruz” mask
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Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Yahya Kaptan Şubesi bugün saat 10.30’da İzmit Belediyesi'nin açılışını gerçekleştirdiği Balkan Dernekleri Yerleşkesinde yeni üyeleri ile tanışma ve kaynaşma kahvaltısı gerçekleştirdi. Toplamda 14 yeni üyeye kimlik kartı ve rozet takdim edildi. Tanışma ve kaynaşma etkinliğine ADD Yahya Kaptan Başkanı Yakup Gökçe’nin yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dernek üyeleri ve ADD Gençlik kolları üyeleri katıldı.

HEDEFİMİZ SONSUZ”

Yahya Kaptan Şubesi ADD Başkanı Yakup Gökçe program sonunda yaptığı açıklamada şu iadelere yer verdi: “ Yeni üyeler aramıza karıştığı için çok gurur duyduk. Eylül ayında olağan üstü kongre ile görevi devraldık bir ekip oluşturduk. Bu ekiple beraber derneğe eski canlılığını kazandırmak için bir uğraş içerisine geldik. Ocak ayı ile 400 liradan 500 liraya çıkartmaya çalışıyoruz. 15 burslu öğrenci üyemiz var. Yahya Kaptan’da 107 üyemiz var. Biz görevi aldığımızda 84 üyemiz vardı. 107 yükselttik. Hedefimiz sonsuz. Biz burada gerçek Atatürkçüleri yanımızda görmek istiyoruz. Ülkemizin cumhuriyetinin temelleriyle oynanmış durumda, medyan boş sanıyorlar ama değil bu yüzden arkadaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Bu kadar üyenin olduğu bir yerde 15 çocuğumuza burs çıkartmakta büyük bir başarı” dedi.

# İzmit belediyesi

08 Oca 2023 - 13:03 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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